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Samsun'da sahte kimlikle saklanan hükümlü parmak izi sorgulamasında yakalandı

Samsun'da sahte kimlikle saklanan hükümlü parmak izi sorgulamasında yakalandı

23:3325/06/2025, Çarşamba
AA
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1,5 Yıldır firari olan şahıs, kimlik kontrolündeki tedirgin tavrı sonucu yakalandı.
1,5 Yıldır firari olan şahıs, kimlik kontrolündeki tedirgin tavrı sonucu yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü kimlik kontrolü gerçekleştirdiği sırada tedirgin tavırlarından şüphelendiği şahsın parmak izi sorgulamasını yapmasıyla kimlikteki parmak izleriyle uyuşmadığını farketti. Şahsın 10 yıl hapis cezası bulunduğunu ve 1,5 yıldır firari olduğu anlaşıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde kimlik kontrolü gerçekleştirdiği sırada Mehmet A. T. adıyla kendini tanıtan kişinin tedirgin tavırlarından şüphelendi.

Ekipler, detaylı parmak izi sorgulaması yaptı ve kimlik bilgileriyle parmak izinin uyuşmadığını tespit etti.

Şahsın, M. A. T. olduğu,
"uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama"
suçundan 10 yıl hapis cezası ile 20 bin lira adli para cezası aldığı ve 1,5 yıldır firari olduğu anlaşıldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



#firari hükümlü
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