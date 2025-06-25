Samsun'da sahte kimlikle saklanan hükümlü parmak izi sorgulamasında yakalandı

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü kimlik kontrolü gerçekleştirdiği sırada tedirgin tavırlarından şüphelendiği şahsın parmak izi sorgulamasını yapmasıyla kimlikteki parmak izleriyle uyuşmadığını farketti. Şahsın 10 yıl hapis cezası bulunduğunu ve 1,5 yıldır firari olduğu anlaşıldı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 bin lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kale Mahallesi'nde kimlik kontrolü gerçekleştirdiği sırada Mehmet A. T. adıyla kendini tanıtan kişinin tedirgin tavırlarından şüphelendi.
Ekipler, detaylı parmak izi sorgulaması yaptı ve kimlik bilgileriyle parmak izinin uyuşmadığını tespit etti.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.