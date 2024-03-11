|
Gündem

Sanatın çarpıcı gücü harekete davet ediyor: Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi

7 Ekim'den bu yana Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Albayrak Medya tarafından organize edilen Eylem Çağrısı Afiş Sergisi, Filistin halkına karşı işlenen savaş suçlarını gündemine taşımaya hazırlanıyor. Sergi, 12 Mart günü TÜGVA Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.

12:55 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Eylem Çağrısı Afiş Sergisi
Eylem Çağrısı Afiş Sergisi
Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Sivil Toplum Kuruluşları, İnsani Yardım Toplulukları gibi özel ve kamusal pek çok kurum Filistin halkı için seferberlik hâlinde. Sanatın çarpıcı gücüyle bir farkındalık yaratmayı amaçlayan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi de
“Filistin hakkında konuşmaktan asla vaz geçmeyin!”
demek için yola çıkıyor.
Çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı sergi; 12 Mart, saat 15.00’da, TÜGVA Genel Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Sanatın çarpıcı gücü harekete davet ediyor

Sanatın farkındalık yaratan çarpıcı gücünü Filistin halkının yaşadıklarının unutulmaması için değerlendiren Albayrak Medya, Eylem Çağrısı Afiş Sergisi ile Gazze’de yaşananların unutulmamasını amaçlıyor.

Serginin çarpıcı afişleri; boykot edilen markalardan Gazze’de şehit edilen çocuklara kadar işlenen savaş suçları ve politik tartışmaları cesur bir kararlılıkla gündemine taşıyor. Sergi, ziyaretçilerine bir farkındalık yaratmayı amaçlarken,
“Tarihin Haklı Tarafında Ol”
maya davet ediyor.
#Albayrak Medya
#TÜGVA Genel Merkezi
#Gazze
#Filistin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Oruç tutamayacaklar dikkat! Diyanet fiyatı açıkladı: Fidye ne kadar?