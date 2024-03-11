Sanatın çarpıcı gücü harekete davet ediyor: Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi

Eylem Çağrısı Afiş Sergisi
Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Sivil Toplum Kuruluşları, İnsani Yardım Toplulukları gibi özel ve kamusal pek çok kurum Filistin halkı için seferberlik hâlinde. Sanatın çarpıcı gücüyle bir farkındalık yaratmayı amaçlayan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi de
“Filistin hakkında konuşmaktan asla vaz geçmeyin!”
demek için yola çıkıyor.
Çarpıcı afiş çalışmalarının yer aldığı sergi; 12 Mart, saat 15.00’da, TÜGVA Genel Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Sanatın çarpıcı gücü harekete davet ediyor
Sanatın çarpıcı gücü harekete davet ediyor
Sanatın farkındalık yaratan çarpıcı gücünü Filistin halkının yaşadıklarının unutulmaması için değerlendiren Albayrak Medya, Eylem Çağrısı Afiş Sergisi ile Gazze’de yaşananların unutulmamasını amaçlıyor.
Serginin çarpıcı afişleri; boykot edilen markalardan Gazze’de şehit edilen çocuklara kadar işlenen savaş suçları ve politik tartışmaları cesur bir kararlılıkla gündemine taşıyor. Sergi, ziyaretçilerine bir farkındalık yaratmayı amaçlarken,
“Tarihin Haklı Tarafında Ol”
maya davet ediyor.
#Albayrak Medya
#TÜGVA Genel Merkezi
#Gazze
#Filistin
1 saat önce