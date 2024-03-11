Sanatın çarpıcı gücü harekete davet ediyor: Albayrak Medya'dan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi

Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlık dramı her geçen gün şiddetini artırıyor. Sivil Toplum Kuruluşları, İnsani Yardım Toplulukları gibi özel ve kamusal pek çok kurum Filistin halkı için seferberlik hâlinde. Sanatın çarpıcı gücüyle bir farkındalık yaratmayı amaçlayan Eylem Çağrısı Afiş Sergisi de

“Filistin hakkında konuşmaktan asla vaz geçmeyin!”

demek için yola çıkıyor.