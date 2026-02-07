Sancaktepe'de silahlı çatışma: Çok sayıda yaralı var

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde saat 18.50 sıralarında silahlı çatışma yaşandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Sancaktepe
#silahlı çatışma
#yaralı