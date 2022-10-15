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KAHRAMANMARAŞ

Şanlı şehidim: Ağabeyim melek oldu

Van Çatak’ta PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Kürşat Sert, memleketi Kahramanmaraş Elbistan’da toprağa verildi. Ağabeyini asker selamıyla uğurlayan şehidin kız kardeşi Ebrar Sert, "Şanlı şehidim ağabeyim" diye gözyaşı döktü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlı şehidim: Ağabeyim melek oldu
​Şanlı şehidim.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon çerçevesinde Van’ın Çatak ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Kürşat Sert için Elbistan’da cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde baba Şahap ve anne Nuran Sert, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ablası Kübra ile kardeşleri Abdullah ve Ebrar Sert gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Ebrar, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı. Ağabeyini asker selamıyla uğurlayan Ebrar Sert, “Oy şehidim, şanlı şehidim arkandayım ağabeyim. Ağabeyim melek oldu. Kurban olduğum” diye konuştu.

Şehit Sert için, Hocazade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajı okundu. İl Müftü Vekili Ali Canbolat, helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Şehidin naaşı, Hocazade Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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