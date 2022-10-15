Şanlı şehidim: Ağabeyim melek oldu

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Bartın'da maden ocağında patlama: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre patlama, saat 18.15 sıralarına eksi 300 kotunda gerçekleşti. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bartın Valiliği maden faciasında can kaybının 25'e yükseldiğini açıkladı.