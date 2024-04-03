Şanlıurfa bir ilçesinde seçim yenilenecek

Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, resmi olmayan sonuçlara göre DEM Parti Adayı Serhan Paydaş, seçimi önde tamamladı. Ancak, AK Parti İlçe Seçim Kurulu'na başvurup 15 sandığa itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde bazı sandıkların bulunduğu alanın basılıp, oy çuvalları ve seçim tutanakların yakıldığı belirtilerek seçimlerin yenilenmesi istendi.