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Şanlıurfa için şebeke suyu uyarısı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış tespit edildiği için bazı bölgelerde şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu.

12:59 . 27/03/2023 Pazartesi
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Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü uyardı

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü uyardı

ŞUSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanağın kısa sürede cadde ve sokaklarda göllenmelere neden olduğu hatırlatıldı.



Şebeke suyunun bulanıklık değerinde artış yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir."


#Şanlıurfa
#şebeke suyu
#Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
#ŞUSKİ
1 saat önce
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