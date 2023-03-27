Şanlıurfa için şebeke suyu uyarısı

"Karaköprü ilçesi Atakent, Batıkent, Doğukent, Güllübağ, Narlıkuyu, Çamlıyayla ve Akbayır mahallelerimizi besleyen su şebekemizin bulanıklık değerinde artış tespit edilmesi nedeniyle bu mahallelerimizdeki şebekeden gelen suyun sadece kullanım suyu olarak kullanılması önem arz etmektedir."