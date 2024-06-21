Şanlıurfa'da bir kuduz vakası daha

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Sumaklı Mahallesi'nde saldırgan tavırlar sergileyen bir köpekten alınan numune sonuçları, yeni bir kuduz vakasını ortaya çıkardı.





Mahallede inceleme yapan ekipler, köpekten aldıkları numuneleri laboratuvara gönderdi. Gelen sonuçta köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine bölge karantinaya alındı. Mahalleye giden Siverek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, mahalledeki tüm köpek ve hayvanları aşılama çalışması başlattı.





Vatandaşlar önlem alınmamasına tepki gösterdi

Son vakanın ardından Şanlıurfa'daki karantina bölge sayısı da 3'e yükseldi. Kuduz vakalarının önüne geçilememesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, sorunun çözülmediğini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini eleştirdi.





Şanlıurfa'da herhangi bir önlem olduğunu düşünmediğini belirten Mehmet Çoban, "Yeteri kadar tedbir alınmıyor çünkü televizyonlardan da gördük, birkaç çocuğun ve insanların zarar gördüğünü, hatta hayatlarını bile kaybettiklerini görebiliyoruz. Bunun için ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Tabi hayvanseverler bu konuda sıkıntı çıkarabiliyorlar. İki taraftan da takibinin yapılması gerekiyor. Ciddi tedbirler alındığını düşünmüyorum" dedi.





"Hayvanların kısırlaştırılmasını, barınaklarda kalmasını isterim"

Önlem alınmadığını belirten Erhan Avşar ise, "Ülkemizde insandan daha fazla hayvanlara bir eğilim oldu, kuduz olayları da var. Kısırlaştırılıp kontrol altına alınması lazım. Sadece Urfa'da değil, Türkiye'nin hiçbir yerinde önlem alındığını düşünmüyorum. Türkiye'nin her tarafından bu böyle. Hayvanların kısırlaştırılmasını, barınaklarda kalmasını isterim" ifadelerine yer verdi.





"Çocuklar okula gidemiyor"

Çocukların sabah okula gidemediğini dile getiren İhsan Saygın, "Yaşlı insanlar fırına ekmek almaya gidemiyor. Sarayönü tarafında geçen gün 7-8 tane köpeğin toplu halde yattığını gördüm. Rahatsızız, bir an önce önlem alınmasını istiyoruz" dedi.





"İnsanlardan uzak kalmaları lazım"

İnsanların bundan çok sıkıntı çektiğini söyleyen Hüseyin Demir ise, "Mesela bir çocuk okuldan eve gidemiyor. Yaşlı bir bayan olsun, pazardan eve gidemiyor. Fırsat bulduğu yerde insanları yaralıyor, insanlara zarar veriyor. Tabi onlar da hayvan, onları da koruma altına almamız lazım. Bunlar hayvandır diye dışlayıp, ihmal etmemize gerek yok. Onlara bakacak bir yer olsa, şehir merkezinden, köylerin içinden uzak bir yerde muhafaza edilse daha iyi olur. İnsanın yerleşim alanı farklıdır. İnsana zarar veriyorlarsa insanlardan uzak kalmaları lazım" diye konuştu.





Karantinaya alınan bölge sayısı 3'e çıktı