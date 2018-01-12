Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir terörist yakalandı.
Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgi verildi.
- Buna göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD-YPG üyesi yakalandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerinin arazi aramasında, 6 el yapımı patlayıcı, 25 kilo amonyum nitrat, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan muhtelif malzeme, çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından bulunan el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ile yaşam gereçlerine el konuldu.
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