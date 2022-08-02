Gündem Şanlıurfada DEAŞ operasyonu Üç gözaltı
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: Üç gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Baskında ele geçirilen suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
​Şanlıurfada DEAŞ operasyonu: Üç gözaltı
​Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu.

MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı.

Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti.

Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi.

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
OYNAT 00:24
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik eş zamanlı baskınlarda 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. MİT Bölge Başkanlığı ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte terör örgütü DEAŞ'a silah, mühimmat ve eleman kazandırıldığı yönünde istihbarata ulaştı. Ortak çalışma yürüten ekipler, şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler, Bamyasuyu Mahallesi'nde tespit edilen 3 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 530 gram esrar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suç unsurlarına el koyan ekipler, şüphelileri sorgu için emniyete götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Eren Abluka 27 operasyonunda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
Eren Abluka 27 operasyonunda iki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

Gizli tüneller bir bir ortaya çıktı

​Sıfır noktasında bulundu: Kat kat inşa edilmiş.
Kazananı olmaz

Kazananı olmaz

Rus lider Putin'den nükleer savaş uyarısı.
MSB duyurdu: Araç kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

​Maymun çiçeği virüsünde korkutan gelişme.

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

Siirt Pervari'de Eren Abluka 27 operasyonu.
30 dönümlük<br>araziyi kül ettiler

30 dönümlük
araziyi kül ettiler

​Çaldıkları kabloları yakmaya çalışıyorlardı.

​Polis işçileri kamyonetlerle mahalleden çıkardı.

​Adana'da 105 kişilik tefeci şebekesi çökertildi.

​ABD'nin Kentucky eyaletini sel felaketi vurdu.

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​CIA Afganistan'a İnsansız Hava Aracıyla saldırı düzenledi

Şam'daki bin 300 yıllık camide Budistler ayin yaptı.

​Tahıl koridoru formülü Avrupa'ya umut oldu.

​Filmler seyirciyle buluşsun.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.