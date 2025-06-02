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Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: Yedi kişi yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga: Yedi kişi yaralandı

00:502/06/2025, Pazartesi
AA
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Kavgada yaralananlar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavgada yaralananlar ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada aralarında yaşları 24 ile 56 arasında değişen toplam yedi kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Ş.D. (24), A.D. (24), Z.T. (41), B.T. (48), Ş.D. (30), İ.D. (44) ve M.D. (56) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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