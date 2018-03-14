Şanlıurfa'da 'İncil' operasyonu

Tokat ve Şanlıurfa jandarma ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla, Eyyübiye ilçesindeki evinde Roma dönemine ait 10 İncil bulunan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 ay süren çalışmanın ardından Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ikamet eden B.A'nın evine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak operasyon düzenledi.

Şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait 10 İncil ile 3 ruhsatsız tabanca ve 90 fişek ele geçirildi.

B.A. gözaltına alınarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnciller ise Şanlıurfa Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.