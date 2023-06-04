Şanlıurfa’da park çalışmaları sürüyor

Şehir Hastanesi ile Bilim Merkezi’nin yanı başında bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 80 bin metrekare alan içerisinde parkta bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi alanlar yer alacak. Zemin hazırlama ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdüren ekipler alanda kırmızı toprak serimi gerçekleştirdi. Zemin sağlamlaştırma çalışmasıyla birlikte alana ağaçlar da dikilmeye başlandı.