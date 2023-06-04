|
Gündem

Şanlıurfa’da park çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Sırrın Mahallesi GAP SUKAY Sosyal Tesisi bölgesinde başlatılan park çalışması devam ediyor.

04:00 . 4/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şanlıurfa’da park ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa’da park ve zemin sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor.

Şehir Hastanesi ile Bilim Merkezi’nin yanı başında bulunan ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 80 bin metrekare alan içerisinde parkta bisiklet ve yürüyüş yolu, spor alanları, çocuk oyun alanları, kamelyalar, oturma grupları gibi alanlar yer alacak. Zemin hazırlama ve çevre düzenlemesi çalışmalarını hızla sürdüren ekipler alanda kırmızı toprak serimi gerçekleştirdi. Zemin sağlamlaştırma çalışmasıyla birlikte alana ağaçlar da dikilmeye başlandı.



#Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
#Şehir Hastanesi
#Bilim Merkezi
#Eğitim
9 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sakarya’da yağış sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı