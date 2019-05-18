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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da terör operasyonu: Bir polis şehit oldu

Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı. Operasyonda iki terörist de etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı.
Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti içesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 komiser yardımcısı şehit oldu, 2 polis yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Bir polis şehit oldu 2 polis yaralandı

İki teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

İlimiz Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonda çıkan çatışmada iki terörist etkisiz hale getirilmiştir. Olayda, büyük bir kahramanlık ve cesaret örneği gösteren bir komiser yardımcımız şehit olmuş, iki güvenlik görevlimiz de yaralanmıştır.

Yaralılarımız Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

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