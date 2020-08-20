Şanlıurfalılar Tanal'dan Rahatsız

Son günlerde sosyal medyada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında Şanlıurfaspor üzerinden başlayan tartışma gündem oldu. Kulüpte yaşanan mali krizin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir kampanya başlatmış, maaşından 15 bin lira bağışta bulunduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kampanyaya bağışta bulunmaması ancak konuyla ilgili tezviratlara ısrarla devam etmesi Şanlıurfalıların tepkisine sebep oldu. “Tanal Urfa’dan Özür Dile” etiketi ile atılan tweetler, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.
Şanlıurfalıların tepkisine rağmen, saldırgan tutumundan vazgeçmeyen Tanal için Başkan Zeynel Abidin Beyazgül:
“Şanlıurfamı şovenist algı operasyonlarına kurban etmeyeceğim; bunu 17 aylık hizmet süremizde yaptığımız çalışmalarla gösterdiğimizi düşünüyorum. Şehrimizde yaşanan tüm sıkıntıları çözmek, şehri vizyon projelerle büyütmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Urfa değişecek, gelişecek, çağdaş yollarla, yeni kavşaklar, köprüler, alt ve üst yapı yatırımlarıyla, bahçe ve çiçekleriyle modern zamanların rüya şehri haline gelecek. Göreve geldiğim günden bu yana geçen süre içerisinde, Şanlıurfa'yı büyük bir aile olarak gördüm. Ortak akıl algısı içerisinde, açık, şeffaf ve hesap verilebilir anlayış ile de yönetiyoruz. Bu yönetim tarzı ile hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz” dedi.
Şanlıurfa’da son aylarda dikkatleri üstüne çeken birçok projeye imza atıldı. Bölgeye özgü yemeklerin sunulacağı şehrin ilk Gastronomi Merkezi, Türkiye’nin en büyük Çocuk Trafik Eğitim Parkı, turizmi canlandıracak Kültür Turizm Yolu Projesi, ulaşım esnasında yoldaki hasarları farkederek 32 dakika içerisinde hasarı ortadan kaldıran bir yazılım olan Akıllı Takip Sistemi bunlardan sadece birkaçı.