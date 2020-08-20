Şanlıurfalılar Tanal'dan Rahatsız Son günlerde sosyal medyada Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında Şanlıurfaspor üzerinden başlayan tartışma gündem oldu. Kulüpte yaşanan mali krizin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül bir kampanya başlatmış, maaşından 15 bin lira bağışta bulunduğunu açıklamıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın kampanyaya bağışta bulunmaması ancak konuyla ilgili tezviratlara ısrarla devam etmesi Şanlıurfalıların tepkisine sebep oldu. “Tanal Urfa’dan Özür Dile” etiketi ile atılan tweetler, kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.

Haber Merkezi 20 Ağustos 2020, 16:47 Son Güncelleme: 20 Ağustos 2020, 17:31 Diğer