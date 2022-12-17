Sansür algısı 2 ayda çöktü

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, muhalefetin “sansür yasası” olarak sunduğu “dezenfor-masyonla mücadele” düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2 aydır yürürlükte olan düzenleme tartışılırken gelen eleştirilere dikkat çeken Yayman, “Yasa geçmeden önce bin bir türlü açıklama yapanlara bu süreç en güzel cevap oldu” dedi.

“Tweet atmak, dolar tahmininde bulunmak, ekonomik öngörüde bulunmak suç olacak, deprem tahmininde bulunmak cezalandırılacak” gibi açıklamalar yapıldığını hatırlatan Yayman, şöyle konuştu: “Yasa hakkında söylenenlerin gerçek olmadığı 2 ayda ispatlandı. Bizim düzenlememiz tamamen yalan haberle ilgili. Bunun olması için de 5 şartın gerçekleşmesi gerekiyordu. Bunlar; yayılan haber gerçek olmayacak, ülkenin güvenliğini etkileyecek, kamu sağlığıyla ilgili gerçek dışı haber olacak, halk arasında korku panik endişe oluşturmak kastı taşıyacak, kamu barışını bozmaya elverişli olacak. Dolayısıyla, biz insanların yalan söyleme özgürlüğüne karşı çıkmıyoruz. Herkes istediği kadar yalan söyleyebilir. Ama toplumu ilgilendiren bir alanda dezenformasyon yapılmasına karşıyız. Dezenformasyon siyaset üstü bir konu. Bizim amacımız demokrasiyi koruma altına almak.”

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GÜNDEM Fahrettin Altun: Sistematik dezenformasyon dijital terörizmdir