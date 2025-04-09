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Sapanca'da bungalov alev topuna döndü

Sapanca'da bungalov alev topuna döndü

15:529/04/2025, mercredi
IHA
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alev topuna dönen bungalov itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alev topuna dönen bungalov itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde alev topuna dönen bungalov itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hacımercan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, M.K.'ya ait bungalovda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine gelen ekipler, adeta alev topuna dönen bungalov yangınını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.



#Sakarya
#Bungalov
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