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Sapkınlık sergisi kaldırılsın

Restorasyonu yapılan Feshane-i Amire binasında Tasavvuf Müzesi açacağını söyleyen İmamoğlu’nun açtığı sözde sanat müzesinde LGBT ve Gezi güzellemesi yapılmasına tepkiler sürüyor. Feshane binası önünde toplanan bir grup, sapkın serginin kapatılmasını istedi.

Saliha Engin
04:00 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Toplanan grup İBB’nin açtığı serginin kapatılmasını istedi.

Toplanan grup İBB’nin açtığı serginin kapatılmasını istedi.

Tarihi Feshane-i Amire binasını restore ettirip tasavvuf müzesi yaptıracağını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu büyük bir skandala imza attı. 22 Haziran’da “Artİstanbul Feshane” adıyla açılışı yapılan binada LGBT propagandası ve Gezi Parkı kalkışması güzellemesi yapılmıştı. Daha önce yaptığı açıklamada Feshane’deki restorasyon tamamlanınca bölgenin ruhuna uygun etkinliklerin’ yapılacağını ve buranın tasavvuf müzesi olacağını söyleyen İmamoğlu, İslami değerlere hakaret edilen tablolara ve çıplak heykellere müzede yer verdi. Hukukçu siyasetçi, akademisyen ve sanatçılardan oluşan bir grup, modern sanat olarak sergilenen eserlere ve sergiyi düzenleyen İBB’ye tepki göstererek serginin kapatılmasını istedi.

ÇOCUKLARIMIZA ZARAR VERİYOR

Eyüpsultan’da maneviyatın kalbinde bir faciayla karşı karşıya olunduğunu söyleyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akın, “İçeride bulunan tablolar, yazılar, görsellerin büyük bir kısmı maalesef çocuklarımızın cinsel kimliğine, ahlaki kimliğine, maneviyatına, vatan sevgisine ve birlik sevgisine zarar verecek mahiyette. Burası Eyüpsultan’ın maneviyatına yakışan bir şekle bürünene kadar buraya hiç kimse gelmesin” diye konuştu.

İBB DEĞERLERİ YOK SAYIYOR

Türk milletinin, Türk İslam milletinin değerlerine, inançlarına, tarihlerine, kültürlerine, hakaret edecek, onlarla çelişecek, toplumsal yapısını, ailevi değerlerini bozacak şeyleri kültürel emperyalizm kuşatmasının bir ayağı olarak değerlendirdiğini belirten Avukat Yurdal Kılıçer, “Bir kamu otoritesi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu anayasal görevle yükümlüdür.” dedi.

ATALARIMIZA SAYGISIZLIK

Alperenler Derneği Genel Başkanı Genel Başkanı Ahmet Kürşat Mican, “Burada milletin tarihi dokusuna, milli değerlerine, manevi ruhuna uygun olması gereken sanatın sergilenmesi

gerekiyordu. Buradaki sergi bize Müslüman Türk milletine hakarettir. Küfürdür. İvedilikle bu serginin kaldırılması lazım” dedi.





#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#Ahlak
#Sergi
#Feshane
7 dakika önce
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