Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sarıyer'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 zabıta yaralandı

Sarıyer'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 zabıta yaralandı

12:252/06/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Hafif yaralandığı öğrenilen zabıta memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hafif yaralandığı öğrenilen zabıta memurları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sarıyer'de, caddede seyir halinde olan hafif ticari araç, dörtyolda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 zabıta yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sarıyer'de caddede seyir halinde olan hafif ticari araç, dörtyolda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kaza sırasında yola savrulan motosikletteki 2 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen zabıta memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dönüş yapan hafif ticari aracın yola çıkması sonucu karşı yönden gelen motosikletle çarpıştığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca motosiklette bulunan zabıtaların yola savrulduğu anlar da görülüyor.




#zabıta
#sarıyer
#istanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
e-OKUL VBS ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ 2025: MEB e-Okul ne zaman kapanacak? Not ve devamsızlık girişi sona erdi mi?