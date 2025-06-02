Sarıyer'de hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 zabıta yaralandı

Sarıyer'de caddede seyir halinde olan hafif ticari araç, dörtyolda dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Kaza sırasında yola savrulan motosikletteki 2 zabıta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralandığı öğrenilen zabıta memurları ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.