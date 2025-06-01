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Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

17:231/06/2025, Pazar
AA
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Şırnak.
Şırnak.

Şırnak'ın Silopi ilçesi ile Görümlü beldesi arasında seyir halindeki bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

F. M'nin kullandığı 51 ACK 127 plakalı otomobil, Görümlü beldesinin çevre yolunda, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.​​​​​​​

Kazada, sürücü ile araçtaki N.A (17), D.A. (20) ve H.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çabasıyla sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü F. M. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



#Görümlü beldesi
#Şırnak
#trafik kazası
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