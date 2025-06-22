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Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı

Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı

21:2922/06/2025, Pazar
DHA
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Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı
Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı

Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, park halindeyken yanan çekme karavan kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Gülçavuş köyü sahilinde meydana geldi. Park halindeki çekme karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm karavanı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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