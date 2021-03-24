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POLİTİKA ORTADOĞU

Savaş mağduru ailelere 250 ev: Binali Yıldırım da destek verdi

Suriye’nin İdlib kentinin Kelbit bölgesinde 50’si AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve ailesinin yardımıyla olmak üzere inşa edilen toplam 250 ev, savaş mağduru ailelere teslim edildi.

Haber Merkezi İHA
Savaş mağduru ailelere 250 ev: Binali Yıldırım da destek verdi
İdlib kentinde yaşamlarını sürdüren mülteciler için temeli atılan 3 bin 500 briket evin büyük kısmının yapımı tamamlandı.

Suriye’de yaşanan kriz sonrası İçişleri Bakanlığı öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Bir Aradayız İdlib’in Yanındayız" çağrısıyla başlayan yardım kampanyası kapsamında Türk yardımseverler, bölgeye ulaştırdığı insani yardımla birlikte yapımını tamamladığı briket evlerin açılışlarını gerçekleştiriyor.

İdlib kentinde yaşamlarını sürdüren mülteciler için temeli atılan 3 bin 500 briket evin büyük kısmının yapımı tamamlandı. Son olarak kentin Kelbit bölgesinde temeli atılan 250 evin açılışı gerçekleştirildi.



Binali Yıldırım ve ailesinden mültecilere 50 ev
Kelbit’te 30 dönüm arazi üzerine inşa edilen evler, yapılan açılış programı ile birlikte mülteci ailelere teslim edildi. Açılışı yapılan evlerden 50’si, AK Parti İzmi Milletvekili Binali Yıldırım ve ailesinin destekleriyle inşa edildi. Evler 24 metrekarelik alandan oluşuyor. Önümüzdeki günlerde evlerin bulunduğu bölgeye okul, cami ve park inşa edilecek.

3 bin 500 aileye briket ev

Suriye’de gerçekleştirilen saldırılar sonrası güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına yüz binlerce mülteci göç etti. İdlibli mültecilerin yaşamış olduğu barınma sorunun çözümü için yardımseverler tarafından 19 farklı bölgede toplam 3 bin 500 briket evden oluşan toplu konut projeleri sürdürülüyor.

Ayrıca mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda cami, okul ve park inşaatları gerçekleştiriliyor.

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