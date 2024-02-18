Savaş suçunu kabul etti

Gazze’de katliamlarını tüm hızıyla sürdüren terör devleti, yerlerinden ettiği Filistinlilere yardım ulaşmaması için savaş suçu işlemek dahil her şeyi yapıyor. ABD özel temsilcisi, İsrail güçlerinin Refah’ta yardıma eşlik eden polis memurlarını vurduğunu doğruladı.

Hamas’la bağlantısı yok

ABD merkezli Carnegie Endowment düşünce kuruluşuna röportaj veren ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi ve Orta Doğu’daki insani konulardan sorumlu özel temsilcisi David Satterfield, İsrail ordusunun yaklaşık 2 hafta önce yardım taşıyan Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuna eskortluk yapan güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti. ABD’li diplomat, saldırıya uğrayan güvenlik güçlerinin, aralarında bir komutanın da bulunduğu 7-9 polisten oluştuğunu belirtti. Satterfield, saldırıya uğrayan polislerin bir kısmının Hamas’la bağlantılı olduğunu iddia ederken, bir kısmının direnişçilerle herhangi bir bağlantısı olmayan kişiler olduğunu ifade etti. Böylece terör devletinin yardım görevlilerine saldırarak yeni savaş suçları işlediği de birinci ağızdan doğrulanmış oldu.

Konvoyları engelliyor

Nasır Hastanesi çevresinde aç susuz bekleyen Filistinlilere yardımlar ise terör devleti tarafından engellenmeye devam ediyor. İsrail güçleri, Dünya Sağlık Örgütü'ne ait yardım konvoyunu Nasır Hastanesi'ne 50 metre uzaklıkta engelledi. Aralarında BM üst düzey yetkililerin de bulunduğu yardım konvoyundaki kamyonlardan birinde yakıt, diğerinde su ve yiyecek bulunduğu belirtildi.

Alıkonulan personele kötü muamele

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan Nasır Hastanesindeki sağlık personeli ve hastaları alıkoyduğu hatırlatılarak, bunlara yönelik kötü muamelede bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "İsrail güçleri, çok sayıda sağlık personeli ve hastanın yanı sıra yerinden edilmiş kişileri doğumhanede alıkoyuyor, insanlık dışı şartlarda sorguluyor." ifadelerine yer verildi. İsrail güçlerinin 120 hasta ve 5 sağlık personelini hastanede "elektriksiz, susuz, aç ve oksijensiz bıraktığı" aktarılan açıklamada, "jeneratörlerin durması nedeniyle oksijene ihtiyaç duyan hastaların yaşamın kaybedebileceği" vurgulandı.

Sadece 20 TIR girdi

Acil yardım ihtiyacını bir kez daha dile getiren BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), perşembe günü Gazze’ye yalnızca 20 yardım TIR’ı girdiğini belirtti. 9-15 Şubat arasında günlük ortalama 43 yardım kamyonunun Gazze’ye giriş yaptığı kaydedilirken, bunun bir önceki haftanın ortalaması olan 133’ten çok daha düşük bir sayı olduğu ifade edildi.

100 kişiyi tutukladı

İsrail devlet yayıncısı KAN ise, İsrail ordusunun son günlerde Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne düzenlediği baskınlarda yaklaşık 100 kişiyi tutukladığını bildirdi.

İşgalci askerden skandal paylaşım

İsrail askerleri, Gazze’deki savaş suçlarını fotoğraf ve videolarla afişe etmeye devam ediyor. Son olarak Filistinli gazeteci Yunus Tirawi'nin paylaştığını bir fotoğrafta, bir İsrail askerinin, elleri ve gözleri bağlı yerde yatan kaçırılmış bir Filistinlinin önünde doğum gününü kutladığı görüldü. Görüntülerin birkaç gün önce paylaşıldığı kaydedildi.







