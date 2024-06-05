Seçimlere katılması skandal

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü tacizler bizce malumdur. Ancak, DEM'cilerin ve yandaşlarının siyasi kışkırtmalarına ve tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır" dedi. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili olarak "PKK'lı sözde Hakkari Belediye Başkanı'nın kirli yakasından nasıl tutulmuşsa, inanıyorum ki, diğer kanun ve ahlak kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır" şeklinde konuştu.