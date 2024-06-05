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Seçimlere katılması skandal

MHP lideri Bahçeli, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına destek verdi: Yargılaması süren ve hakkındaki kararın açıklanması an meselesi olan bir PKK’lının seçimlere katılması başlı başına skandaldır. Türkiye'de terörist belediye başkanı, terörist milletvekili istemiyoruz.

04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:27 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milliyetçilerini etnik temelde bir çatışma ortamına çekmek için yapılan çok yönlü tacizler bizce malumdur. Ancak, DEM'cilerin ve yandaşlarının siyasi kışkırtmalarına ve tahriklerine rağmen bu oyun mutlaka boşa çıkarılacaktır" dedi. Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili olarak "PKK'lı sözde Hakkari Belediye Başkanı'nın kirli yakasından nasıl tutulmuşsa, inanıyorum ki, diğer kanun ve ahlak kaçkını sözde belediye başkanlarının ve milletvekillerinin de yakalarından öyle tutulacaktır" şeklinde konuştu.

HUKUKUN ARKASINDAN DOLANDI

Bahçeli, bir teröristin 31 Mart seçimlerinde aday gösterilmesinin hukukun arkasından dolanmak olduğunu kaydederek, "Silahlı terör örgütünü yönetmek, silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak suçlarından Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması süren ve hakkındaki kararın açıklanması an meselesi olan bir PKK'lının seçimlere katılması başlı başına skandaldır" dedi.



#Devlet Bahçeli
#Hakkari Belediyesi
#kayyum
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