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BURSA

Şehide görkemli vefa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mihraplı’daki yaklaşık 15 dönüm alanda hayata geçirilecek Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nde yer tesliminin ardından yüklenici firma çalışmalara başladı. Başkan Alinur Aktaş, şehitlerin isimlerinin proje ile ölümsüzleştirileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi
Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında 8 bin 500 yıllık Arkeopark’tan, 2 bin 300 yıllık Bitinya surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapıların restorasyonuna kadar her alanda önemli projelere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehit ve gazilere vefa için hazırlanan Mihraplı Şehitlik Anıtı Projesi’nin de startını verdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şubesi’nin de bulunduğu 15 bin 220 metrekarelik alanda uygulanacak projenin ihalesini kazanan firmaya yer teslimi yapılırken, yüklenici firma çalışmalara hemen başladı.

Alinur Aktaş

12 METRELİK ANIT HAZIR

  • Bu arada projede yer alan 12 metre yüksekliğindeki şehitlik anıtı da tamamlandı. Kaide çalışmaları devam eden anıt, alandaki düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bursa’ya getirilecek.

Proje üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Her karış toprağımız şehit kanlarıyla sulandı. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere geçit vermemek için Çanakkale’de 300 bin vatan evladını toprağa verdik. Bu savaşta Bursa’dan 5 bin asker şehit oldu” dedi.

‘VEFA BORCUMUZU ÖDÜYORUZ’

İslam inancında şehitlerin ölmediğini dile getiren Başkan Aktaş şöyle devam etti; “Şehitlik ölümü yenmek, vuslata ermektir. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bunu; bize yaşanabilir bir ülke bırakmak için canlarını feda eden şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz. Onlardan aldığımız emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyabilirsek ancak vefa borcumuzu ödeyebiliriz. Bu nedenle tüm şehitlerimizin isimlerini aynı zamanda yapacağımız proje ile ölümsüzleştireceğiz.”

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ŞEHİTLER DİYARI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından projesi hazırlanan çalışma, dernek binasının bulunduğu Odunluk Mahallesi’ndeki toplam 15 bin 220 metrekarelik alanı kapsıyor. İl Jandarma Komutanlığı’nın ‘Şehitler Diyarı’ talebine uygun olarak hazırlanan projede dernek birimleri, müze, tören alanı ve sosyal alanlar bulunacak. İnşaat alanının bin 300 metrekare olacağı projede, 12 bin 350 metrekare yeşil alan, 430 metrekare otopark alanı ve bin 350 metrekare de tören alanı yer alacak.

  • TEMA; ŞEHİTLERE VERİLEN ÖNEM
  • Projenin en özellikli yapılarından biri ise 12 metre 28 santim yüksekliğe sahip şehitlik anıtı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine konuşlandırılacak anıtta tema olarak şehitlere verilen önem işlendi. Sağ ve sol yanında 3’lü formlardan oluşan 2 ana ayak sayesinde ayakta duran anıtın en üst kısmında ise bağımsızlığın simgesi olan dev bir ay yıldız bulunacak. Dernek birimleri, müze, sosyal alanları ile birlikte tören alanı, müze tüneli ve çevre düzenlemeleriyle hem şehitlere vefa borcu yerine getirilecek hem de Bursa görkemli bir meydana kavuşmuş olacak.

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