Gündem Şehirleri adeta esir aldı Görüş mesafesi 5 metreye düştü
ANKARA İSTANBUL

Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

İstanbul, Ankara başta olmak üzere bir çok şehirde 2 gündür devam eden yoğun sis nedeniyle sabah saatlerinde görüş mesafesinin 5 metreye kadar düşmesi vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haber Merkezi AA DHA İHA
Başkent sokaklarında yoğun sis
Başkent sokaklarında yoğun sis

İstanbul, Ankara, Ağrı, Erzurum ve Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İSTANBUL

İstanbul Silivri'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

DHA
Silivri'de yoğun sis
  • İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.

ANKARA

Ankara’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.

Ankara’nın genelinde akşam saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.

İHA
Ankara'da yoğun sis.
  • Sis nedeniyle Çankaya, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA
Ankara'da yoğun sis.

AĞRI

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

  • Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

AA
Ağrı'da yoğun sis.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

AA
Ağrı'da yoğun sis.

ERZURUM

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

  • Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.
  • Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da yoğun sis

EDİRNE'DE SİS

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

  • Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

İHA
Edirne'de yoğun sis

İHA
Edirne'de yoğun sis

İHA
Edirne'de yoğun sis

İHA
Edirne'de yoğun sis
260 şüpheliden 171i yakalandı

260 şüpheliden 171'i yakalandı

​Ankara'da ByLock'çulara dev operasyon.
3 terörist daha teslim oldu

3 terörist daha teslim oldu

Güvenlik güçlerimiz kararlı operasyonlarını sürdürüyor.
Hafızayı sildirmek mümkün mü?

Hafızayı sildirmek mümkün mü?

​Son zamanların moda tedavisiyle ilgili merak edilenleri sorduk.
Şikayetlere<br>yönelik 4 kritik adım

Şikayetlere
yönelik 4 kritik adım

Yönetmelik değişecek, iade mevzuatı hazırlanacak.
2020 altın yılı olacak

2020 altın yılı olacak

Merkez'in ​faiz indirimi sonrası yükselişe doğru geçti
Paramızla rezil olduk

Paramızla rezil olduk

​Doğa Koleji'nde eylemler giderek artıyor.

e-Devlet yolu açıldı

e-Devlet yolu açıldı

​Dar gelirliye 100 bin sosyal konutta yeni gelişme.

4 derece<br> birden artacak

4 derece
birden artacak

Aralık ortasında adeta ikinci bahar yaşanıyor.
İki dünya<br>devi birleşti

İki dünya
devi birleşti

​Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Lafı bile korkuttu

Lafı bile korkuttu

​İncirlik ve Kürecik kartı artık masada.
Kredisi tükendi

Kredisi tükendi

Derbi, Fenerbahçe'deki son maçı olabilir.
Şehirleri esir aldı

Şehirleri esir aldı

​5 metreye kadar düştü caddeler adeta kayboldu.
Ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur

Ciddi iseler bu bir ittifak meselesi olur

​Erdoğan'ın İncirlik ve Kürecik restinin ardından Esper'den ilk açıklama.
Sabıkalı uçağın<br>üretimi duruyor

Sabıkalı uçağın
üretimi duruyor

​Şirketin zararı şimdiden 10 milyar doları aştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.