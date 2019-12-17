Şehirleri adeta esir aldı: Görüş mesafesi 5 metreye düştü

İstanbul, Ankara, Ağrı, Erzurum ve Edirne'de yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

İSTANBUL

İstanbul Silivri'de dün sabah etkili olmaya başlayan sis, gece saatlerinde yoğunluğunu arttırdı.

DHA Silivri'de yoğun sis

İlçe Merkezinde yoğun sis nedeniyle binalar ve araçlar neredeyse görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü D100 Karayolu'nda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede yoğun sis etkisini sürdürüyor.

ANKARA

Ankara’da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metrenin altına düştü.

Ankara’nın genelinde akşam saatlerinden itibaren görülen sis kent merkezi ve çevre yollarında etkili oldu.

İHA Ankara'da yoğun sis.

Sis nedeniyle Çankaya, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar, Çayyolu semtleri, İstanbul ve Eskişehir yolu, Esenboğa Havaalanı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 5 metrenin altına düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kentin merkezindeki sokaklarında sis altında kalması görenleri şaşırttı. Sisin etkili olduğu bölgelerde trafik akışı olumsuz etkilendi. Yetkililer, sürücüleri, sisin etkili olduğu noktalarda hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA Ankara'da yoğun sis.

AĞRI

Ağrı'da sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde aralıklarla devam eden sis, akşam da etkisini sürdürdü.

Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, çevre yolunda ve işlek caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

AA Ağrı'da yoğun sis.

Sürücülerden Yusuf Bahator, sis nedeniyle zorlandıklarını belirterek, kaza yapmamak için araçlarını daha dikkatli kullandıklarını söyledi.

AA Ağrı'da yoğun sis.

ERZURUM

Erzurum'da da sabah etkili olan sis akşam saatlerinde yoğunlaştı.

Özellikle yüksek ve kentin kuzey kesimlerinde sis etkisini artırdı.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere güzergahlarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum'da yoğun sis

EDİRNE'DE SİS

Edirne'de sabah saatlerinde başlayan ve gün içerisinde devam eden sis, akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü kentte sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun sis nedeniyle kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

İHA Edirne'de yoğun sis

İHA Edirne'de yoğun sis

İHA Edirne'de yoğun sis