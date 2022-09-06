Gündem Şehit ailelerinden CHPye siyah çelenk
ANKARA

Şehit ailelerinden CHP’ye siyah çelenk

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun KHK'lılara ‘af’ vaadine tepki olarak CHP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar, “Böyle bir genel başkan milli olabilir mi, Kılıçdaroğlu, iktidar olursa diyet mi ödeyecek" diye sordu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit ailelerinden CHP’ye siyah çelenk
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, CHP genel merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun KHK’lılarla yönelik açıklaması nedeniyle parti genel merkezi önüne siyah çelenk bıraktı. CHP Genel Merkezi önünde toplanan vakıf üyeleri adına Vakıf Genel Başkanı Lokman Aylar ve İkinci Başkanı Kaan Şimşek açıklama yaptı. Aylar, açıklamasında Kılıçdaroğlu’na “Bu topraklara, bu vatana ve bu bayrağa ait hangi değer varsa karşısında duran bir siyasi hareket ve onun genel başkanı milli olabilir mi?” diye sordu.

KILIÇDAROĞLU DİYET Mİ ÖDEYECEK?

Aylar, şöyle devam etti: “Kendisini yargı yerine koyan Kılıçdaroğlu’na kim ya da kimler kapalı kapılar ardında destek vermektedir? Bu haddi aşan sözlerin arkasında hangi bağlantılar bulunmaktadır? Bu aziz millet 15 Temmuz günü tanklara karşı göğüslerini siper ederken, tankların yoldan çekilip önünü açtığı Kılıçdaroğlu, yoksa iktidara geldiğinde diyet mi ödeyecektir?”

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