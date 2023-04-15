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Şehit ailesinin yanan evi baştan aşağıya yenilendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehit babasının yangında küle dönen evini, söz verildiği gibi yeni baştan inşa etti. Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden şehit babası Esat Özdemir, “Her şeyiyle güzel, dört dörtlük bir ev yaptılar” dedi.

04:00 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Şehit babası Esat Özdemir'in evi yenilendi.

Şehit babası Esat Özdemir'in evi yenilendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balya’nın Orhanlar Kırsal Mahallesi’nde çıkan yangında küle dönen şehit babasının evini yeni baştan inşa etti. 1996 yılında Kardak Kayalıkları’nda helikopter düşmesi sonucu şehit olan Rad. Üçvş. Tevfik Özdemir’in babası Esat Özdemir’in evinde çıkan yangının ardından durumu öğrenen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehit babasını ziyaret ederek evi yeni baştan inşa etme sözü vermişti. Bu gelişmenin ardından hemen çalışmalara başlayan belediye ekipleri, tam donanımlı bir ev yapıp, içinin de bütün eşyalarını alarak evi şehit ailesine teslim ettiler.

Dört dörtlük bir ev

Sözünü yerine getiren Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden şehit babası Esat Özdemir, evlerinde akşam namazını kıldıkları sırada engelli bir vatandaşın benzin döküp, yangın çıkarması üzerine canlarını zor kurtardıklarını belirterek “Evimiz yandı, karşıdan seyretmek zorunda kaldık. Yücel Başkanımdan Allah razı olsun. Kendisi geldi gördü evi. Her şeyiyle güzel, dört dörtlük bir ev yaptılar, eşyaları aldılar. Yücel Başkanıma çok selam gönderiyorum. Allah, çoluğuna çocuğuna bağışlasın” diye konuştu.

#Balıkesir
#Şehit ailesi
#Yangın
#Yücel Yılmaz
#Esat Özdemir
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