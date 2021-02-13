Gündem Şehit annesi çalınan kuzu ve koyunlarına kavuştu
KONYA

Şehit annesi çalınan kuzu ve koyunlarına kavuştu

Konya’nın Ereğli ilçesinde şehit annesinin çalınan koyunları bulundu. Şehit oğlunun isminin verdiği kuzusuna sarılan şehit annesi, "Dolaştın geldin mi annem, siz helal malsınız" diyerek kuzusunu sevdi.

Haber Merkezi İHA
Şehit annesi kuzu ve koyunlarına kavuştu
Şehit annesi kuzu ve koyunlarına kavuştu

Olay, önceki gün gece saat 03.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi’nde meydana geldi. 2017 yılında Bingöl’de şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan’ın annesi Ayşe Uzan’a ait ahıra giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 7 adet koyun ve 1 kuzuyu alarak kaçtı. Sabah erken saatlerde koyunlarına yem vermek için ahıra giren Uzan, koyunlarının yerinde olmadığını görünce jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları incelemede koyunlardan 3’ünü boş arazide buldu. Ayşe Uzan’ın komşularına ait güvenlik kameralarını da inceleyen jandarma, hırsızlık şüphelisi 1 kişinin koyunların arkasından elinde sopayla gittiğini ve ardından yanına gelen bir minibüsle hayvanları kaçırdıklarını belirledi. Olayın ardından jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler F.İ, kardeşi S.İ. ve arkadaşı S.G. Ereğli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehit annesinin koyunlarını çalanlar yakalandı
GÜNDEM
Şehit annesinin koyunlarını çalanlar yakalandı

Kuzu ve koyunlar şehit annesine teslim edildi

Jandarma ekipleri kuzu ve koyunları bulmak için çalışmalarına devam ettiği sırada, koyunların izi bulundu. Koyunları satın aldığı öğrenilen bir kişi, haberlerden görüp durumu öğrendiğini belirterek jandarmayı aradı. Kuzu ve 6 koyun kamyonetle gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından getirilerek Ayşe Uzan’a teslim edildi. Jandarmanın kucağında kuzusunu gören şehit annesi Uzan, "Dolaştın geldin mi, annem. Siz helal malsınız, çünkü siz helal malsınız" diyerek sevdi, sonra kucağına alarak öptü ve jandarmaya dua etti.

Kuzu ve koyunlar şehit annesine teslim edildi.

Eksik olan gebe bir koyunun da yerinin belirlendiği öğrenilirken, bugün getirilerek Ayşe Uzan’a teslim edilmesi bekleniyor.

Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne: İsteselerdi oğlumun şehit maaşını verirdim
FOTOĞRAF 15
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Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılı Haziran ayında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine, oğlu Ramazan'ın ismini verdi.
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Yazlık Mahallesi'deki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Ayşe Uzan, dün hayvanlara yemlerini ve suyunu verip, evine döndü.
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Dün saat 03.00 sıralarında Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen kimliği belirsiz kişiler, iple bağlı olan ağılın kapısını açıp, içeri girdi.
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Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
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Sabah uyandığında ağıla giden Ayşe Uzan, hayvanlarının olmadığı görünce yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, daha sonra jandarmaya durumu bildirdi. Gelen jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.
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Hırsızlık anı, Uzan'ın komşusunun güvenlik kamerası görüntüsüne anbean yansıdı.
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'ŞEHİT OĞLUMUN ADINI KOYDUM' <br> <br> Oğlunun acısını dindirmek için koyun yetiştirdiğini ve doğan ikiz kuzulardan birine oğlunun ismini verdiğini belirten Uzan, olay anını şöyle anlattı: O gün akşam yem ve sularını verip, eve gittim. Gece saat 03.00 sıralarında, koyunlardan biri doğum yapacaktı. Ağıla gelmeyi düşündüm; ama kararlıktı korktum ve yattım. İyi ki de gelmemişim, yoksa beni öldürebilirlerdi...
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Saban uyanıp yem ve su vermeye geldiğimde, ağılın ipinin kesilmiş olduğunu fark ettim. Ardından çevrede aradım, bulamayınca ağabeyime haber verdim. Onunla birlikte çevrede aradık. Bulamadık. Jandarma haber verdik. Sonra koyunlardan 3 ve 2'si bulundu. Komşuların güvenlik kamerasında koyunların çalındığın tespit edildi.
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'BENDEN NE İSTEDİNİZ?' <br> <br> Uzan, hayvanlarının en kısa sürede bulunmasını istediğini belirterek, Koyunları acımı dindirmek ve vakit geçirmek için besliyordum. İkiz kuzulardan birine 'Ramazan' adını koymuştum. 'Ramazan gel diyordum' geliyordu. Benden ne istediniz? Daha önce hırsızlık olmamıştı. İnşallah en kısa sürede bulunur. Ben bir şehit ailesiyim. Önce düşmanımı bulsunlar. Sonra koyunlarımı getirsinler. 1 kilometre götürdükten sonra araca yüklemişler dedi.
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'BANA GELSELERDİ 'PARAMIZ YOK' DİYE ŞEHİT OĞLUMUN MAAŞINI VERİRDİM' <br> <br> Şehit oğlunun adını verdiği kuzunun bir an önce bulunmasını isteyen Uzan, Sürekli oğlumun resmine bakıp ağlamayayım diye, ikiz doğan kuzulardan birine oğlumun ismini koymuştum. Bana gelselerdi, 'Anne harçlığımız yok' diye ben onlara koyunlardan birisini verirdim veya oğlumun şehit maaşını alıyordum. Onu verirdim. Ben o kuzuyla zaman geçiriyordum diye konuştu.
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Jandarma, şehit annesi Ayşe Uzan'ın kuzu ve koyunlarının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.
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Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Title
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Title
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Title
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne İsteselerdi maaşımı verirdim
Şehit oğlunun ismini verdiği kuzusu çalınan anne: İsteselerdi oğlumun şehit maaşını verirdim
Konya'nın Ereğli ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan'ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Oğlunun ismini verdiği kuzunun bulunmasını isteyen Uzan, "Sürekli oğlumun resmine bakıp ağlamayayım diye, ikiz doğan kuzulardan birine oğlumun ismini verdim. Benden ne istediniz? Bana gelselerdi, 'Anne harçlığımız yok' diye ben onlara oğlumun şehit maaşını verirdim. Ben o kuzuyla zaman geçiriyordum" dedi.
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