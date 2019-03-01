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SİVAS

Sivas haber: Şehit polisi Hakan Yurtoğlu'nun annesinin 'isim' mutluluğu

Şehit annesinin 'isim' mutluluğu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi memleketi Sivas'ta yapımı tamamlanacak bir okula verilecek. Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu, "Verilen söz beni mutlu etti, kendime geldim. Her okulda bir şehidimizin isminin yaşatılması ne güzel" dedi.

Haber Merkezi AA
Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu
Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu

Sivaslı şehit özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun ismi, kentte yapımı tamamlanacak bir okula verilecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Medicana Hastanesi'nde tedavi gören şehit annesi Şemsi Yurtoğu'nu ziyaret etti. Ziyarette şehit annesinin oğlunun isminin yaşatılması konusunda talebinin bulunduğunu anımsatan Ayhan, yapımı tamamlanacak bir okula şehit Hakan Yurtoğlu'nun isminin verileceğini söyledi.

Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu, talebinin yerine getirilmesi için söz veren Vali Ayhan ile Milletvekili Yılmaz'a teşekkür etti.

  • Verilen sözün kendisini sevindirdiğini belirten Yurtoğlu, "Verilen söz beni mutlu etti, kendime geldim. Her okulda bir şehidimizin isminin yaşatılması ne güzel. Bunları görünce oğlumun isminin bir okula verilmemesi beni üzüyordu. Şimdi oğlumun ismi de bir okula verilecek, o mutlu günü bekliyorum. İnşallah açılışa da katılacağım" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, hastanede tedavi gören şehit annesi Şemsi Yurtoğu'nu ziyaret etti.

Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal da şehitlerin isminin yaşatılması talebini dernek olarak sürekli gündeme getirdiklerini belirterek, "Eğitim kurumlarında bir şehidin biyografisini okuduğunuz zaman o şehidin bir mücadele içerisinde olduğunu, gerçekten bu vatan için canını feda etmekten çekinmeyerek o kurşunlara kendini siper ettiğini görüyorsunuz" diye konuştu.

Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici görevle Nusaybin'e giden Hakan Yurtoğlu,1 Nisan 2016'da, terör örgütüne yönelik operasyonda PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra şehit düşmüştü.

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Tabuta Sığmayanlar: Şehit Hakan Yurtoğlu (43.Bölüm)
Tabuta Sığmayanlar programında bu hafta; Nusaybin'deki meskun mahal operasyonunda 18 Nisan 2016'da şehit olan Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu'nun aziz hatırasını yâd ediyoruz.
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