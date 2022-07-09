Şehit babaya veda: 3 oğlu birlikte saf tuttu

Şehidin 3 oğlu en önde amca ve dedelerinin yanında saf tuttu.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş Göksun’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için Taşoluk Mahalle Meydanı’nda tören düzenlendi.

Murat Yıldırım

Acılı aile tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Mahmut Yıldırım törene askeri üniformayla katılırken, şehidin 3 oğlu ise en önde amca ve dedelerinin yanında saf tuttu. Şehit Murat Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.