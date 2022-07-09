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KAHRAMANMARAŞ

Şehit babaya veda: 3 oğlu birlikte saf tuttu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 çocuğu da ön safta dedelerinin yanında saf tuttu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit babaya veda: 3 oğlu birlikte saf tuttu
Şehidin 3 oğlu en önde amca ve dedelerinin yanında saf tuttu.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 36 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, Kahramanmaraş Göksun’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit asker için Taşoluk Mahalle Meydanı’nda tören düzenlendi.

Murat Yıldırım
Murat Yıldırım

Acılı aile tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin kendisi gibi asker olan kardeşi Mahmut Yıldırım törene askeri üniformayla katılırken, şehidin 3 oğlu ise en önde amca ve dedelerinin yanında saf tuttu. Şehit Murat Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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