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Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Yedili Masa'ya sitem dolu sözler: PKK'yı savunanlarla sözbirliği yapan nasıl Cumhurbaşkanlığı yapacak?

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ortaklarına sitem etti. Ayşe Bülbül, "Bunlar PKK'nın arkasında, PKK'yı savunanlarla sözbirliği yapıyorlar. Bunlar nasıl Cumhurbaşkanlığı yapacak?" diyerek Millet İttifakı'na tepki gösterdi.

17:14 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül

Trabzon'un Maçka ilçesindeki evinin önünde eli kanlı terör örgütü PKK tarafından henüz 15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, 'Gündeme Dair Her Şey'e verdiği röportajda Yedili Koalisyon'a sitem etti. Ayşe Bülbül, "Teröristi destekleyen konuşuyor da şehidi konuşan neden konuşamayacak? PKK'nın arkasında, PKK'yı savunanlarla sözbirliği yapıyorlar. Bunlar nasıl Cumhurbaşkanlığı yapacak? Artık sinirden titriyorum" ifadelerini kullandı.

'HDP'den destek beklemesinler'

"Bu çocuk kime ne yapmış. Benim evladımı PKK şehit etti. Bak şimdi önümüzde seçimler var. Tabi ki herkes istediğine oy verebilir ama biz bir şehit ailesi olarak şu kücücük çocuk hiç mi vicdan azabı yaşatmıyor. Kendin tek başına yürü, PKK'yı arkana alma. Eren'in annesi olarak üzülüyorum. HDP'den destek beklemesinler" dedi.

'Evladımı unutmayın'

"Ben Eren Bülbül'ün annesi olduğum için gururluyum. Şehidi konuşanlara kötü söz diyenlere yazıklar olsun" diye konuşan Bülbül, "Benim evladımı unutmayın, benim şehidimin kanını yerde bırakmayanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.



#Eren Bülbül
#Ayşe Bülbül
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
32 dakika önce
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