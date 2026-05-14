Şehit Hüseyin Coşkun’un kabri 49 yıl sonra yeniden düzenlendi

22:4314/05/2026, Perşembe
IHA
Susuz Köyü’ndeki mezar şehitlik standardına uygun hale getirildi.
Afyonkarahisar’da 1977 yılında görev başında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Piyade Er Hüseyin Coşkun’un kabri, 49 yıl sonra şehitlik statüsüne uygun şekilde yeniden düzenlendi. Uzun yıllar resmi kayıtlarda yer almayan şehidin mezarı, yapılan girişimler ve Valilik çalışmalarıyla tek tip şehit mezarı haline getirilirken, ailesine de yeniden şehitlik ve vazife malullüğü haklarının tanındığı belirtildi.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Susuz Köyü’nde bulunan Şehit Piyade Er Hüseyin Coşkun’un kabri 49 yıl sonra şehit mezarı olarak yeniden düzenlendi.

Ailesine şehit, vazife malullüğü hakları verildi

6 Haziran 1977 tarihinde askerlik görevini Ağrı Doğubayazıt Telçeker Hudut Karakol Komutanlığı emrinde 1956/2 tertip piyade er olarak yapan Hüseyin Coşkun, görev başındayken askeri aracın trafik kazası yapması sonucu hayatını kaybetti. O dönem ailesine ilgili kanunlar çerçevesinde emekli sandığı tarafından şehit, vazife malullüğü hakları verildi.

Anne ve babası vefat edince şehidin adı resmi kayıtlarda yer almadı

Ancak anne ve babasının vefat etmesi ve SGK kayıtlarında dosyanın pasif duruma düşmesi nedeniyle Şehit Hüseyin Coşkun’un ismi yıllarca Afyonkarahisar’daki resmi şehit kayıtlarında yer almadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin yeğeni olan Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Alaaddin Coşkun’un durumu derneğe bildirmesi üzerine gerekli araştırmaların yapıldığını belirtti.

Şehit mezarına ilk ziyaret yapıldı

Yapılan girişimlerin ardından Afyonkarahisar Valiliği’ne başvuruda bulunularak, şehidin kabrinin yönetmelikte belirtilen tek tip şehit mezarı şeklinde yapılması talep edildi.

Afyonkarahisar Valiliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla şehit Hüseyin Coşkun’un Susuz Köyü Mezarlığı’nda bulunan kabri 49 yıl sonra yeniden düzenlenerek şehit mezarı haline getirildi.

Yeni yapılan şehitlik kabri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehidin yeğeni Alaaddin Coşkun, şehit babası Fuat Saraç ile gaziler Cihan İlhan ve Muharrem Korkusuz tarafından ziyaret edildi.



