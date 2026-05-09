Takla atan otomobil aileyi parçaladı: 14 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

19:169/05/2026, Cumartesi
DHA
Takla atan otomobil şarampole savrularak hurdaya döndü.
Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole devrilmesi faciaya yol açtı. Aynı aileden 6 kişinin bulunduğu araçta 14 yaşındaki Ahmet Göçmen yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Göçmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atıp, şarampole devrilmesi sonucu Ahmet Göçmen (14) hayatını kaybederken, aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bolvadin- Çobanlar kara yolunda meydana geldi. Metin Göçmen'in (44) kontrolünü yitirdiği 03 AHJ 008 plakalı otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve aynı aileden Muhammed Göçmen (42), Gülcihan Göçmen (33), Ahmet Göçmen, Fatma Göçmen (11) ve Mustafa Göçmen (7), ambulanslarla Afyon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Göçmen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



