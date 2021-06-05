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ANKARA

Şehitlerimizi uğurladık

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit düşen Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile Hatay Kırıkhan’da askeri TIR’ın kaza yapması sonucu şehit olan Uzman Çavuşlar Necati Yatkak ve Halit Altun memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şehitlerimizi uğurladık
Şehit askerler için Hatay’da tören düzenlendi.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK’lı teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz (24) ile Hatay Kırıkhan’da askeri TIR’ın fabrika duvarına çarpması sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuşlar Necati Yatkak (28) ve Halit Altun (28) son yolculuklarına uğurlandı. Şehit askerler için Hatay’da tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Şahin Sarılmaz Aksaray’da, Necati Yatkak Afyonkarahisar’da, Halit Altun ise Mardin’de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şahin Sarılmaz
Şahin Sarılmaz

Halit Altun
Halit Altun

Necati Yatkak
Necati Yatkak

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

  • Cenaze törenlerinde şehitlerin naaşlarına sarılıp ağıt yakan aileleri yakınları teselli etti. 3 yıllık uzman çavuş Şahin Sarılmaz’ın 10 ay önce evlendiği, düğününden 15 gün sonra da birliğine döndüğü; asıl görev yeri Esenler Metris’teki İstanbul 1’inci Ulaştırma Tabur Komutanlığı olan Halit Altun’un ise geçici görevle bölgeye gittiği öğrenildi. Necati Yatkak’ın Afyonkarahisar’daki cenaze töreninde de duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin 2 yaşındaki oğlu Ayaz, babasını kadın askerlerin kucağında son yolculuğuna uğurladı.

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