​Selahattin Gülen: 212 FETÖ’cünün ismini verdim

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalandıktan sonra tutuklanan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Gülen ile avukatı katıldı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİM

Duruşmada, örgüte dair bildiklerini itiraf ettiğini belirten Selahaddin Gülen, “212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim” diyerek tahliyesini istedi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahaddin Gülen’in tutukluluk halinin devamını, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcıya verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

A5 KODLU MÜDÜRLERE DAVA

Öte yandan Ankara Başsavcılığının FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 15 eski emniyet müdürü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 15 eski müdür için “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Başsavcılığın iddianamesinde, şüphelilerin, FETÖ’nün örgüte sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri nitelemek için kullandığı “A5” kategorisinde yer aldığının anlaşıldığı belirtildi. Sanıkların yurt dışına giriş ve çıkış hareketlerinin de örgütsel faaliyetler incelendiği belirtildi.

REKLAM

Toparlanmaya geçit yok

Ankara Terörle Mücadele ekipleri , yeniden toparlanma arayışında olan FETÖ’ye geçit vermiyor. Yapılan çalışmalar neticesinde örgütün güncel yapılanmasında oldukları tespit edilen 10 şüpheli için eş zamanlı operasyon yapıldı. 6’sı kıskıvrak yakalanırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor.

GÜNDEM FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı