Selin kayıpları aranıyor

İspanya'nın en büyük üçüncü kenti Valencia başta olmak üzere güney ve doğu bölgesini vuran şiddetli yağış ve sel felaketinde, resmi rakamlara göre ölü sayısı 158'i buldu. Dün, fırtınanın dinmesi ve suların çekilmeye başlamasıyla birlikte arama kurtma ekipleri, sel felaketi sırasında kaybolan kişileri bulmak için yoğun bir çalışma başlattı. Kayıpların sayısı onlarla ifade ediliyor. Ekipler, enkaza dönen yollarda ve çamura saplanarak yığınlar oluşturmuş araçların arasında kayıpları arıyor.





ZARAR BÜYÜK BOYUTLARDA

Sel felaketinden en fazla etkilenen bölge olan Valencia'ya 83 kilometrelik mesafede bulunan Utiel kasabasında yağışlar, Magro Nehri'nin taşmasına sebep oldu. Nehir suları, kasabadaki çok sayıda evi yuttu. Utiel Belediye Başkanı Ricardo Gabaldon, taşkın sırasında tamamı yaşlı ve engelli 6 kişinin boğularak can verdiğini bildirdi. Reuters'e konuşan yerel sakinler ise 50 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, çok sayıda ziraat alanının tahrip olduğunu ve büyük maddi kayıp oluştuğunu ifade etti.





YÜZYILIN EN KÖTÜ DURUMU

Sel felaketinden yoğun olarak etkilenen Valencia, Endülüs ve Kastilya gibi bölgelerde 5 bini aşkın aracın otoyollarda kalması nedeniyle ulaşımın hala felç olduğunu belirten jandarma yetkilileri, 12 bin kişinin bulundukları yerlerde mahsur kaldığını aktardı. Devlet Meteoroloji Ajansının (Aemet) yaptığı ilk değerlendirmeye göre, şiddetli yağış ve fırtına dolayısıyla Valencia'nın "yüzyılın en kötü döneminden" geçtiği, Kastilya-La Mancha ve Endülüs ile bu bölgelerdeki nehirlerde yükselen su seviyesine bağlı meydana gelen sel ve su baskınlarıyla tam bir felaket yaşandığı anlatıldı.





PASİFİK'TE DE TAYFUN ALARMI

Pasifik Okyanusu kıyısındaki bölgeler, bu yıl yoğun yağışların sebep olduğu sel ve tayfunlarla boğuşuyor. Geçtiğimiz hafta Filipinleri yıkıp geçen fırtınalar, dün de Tayvan'da etkisini gösterdi. Kong-Rey Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü 73 kişi yaralandı. 8 bin 600 kişinin de tahliye edildiği bildirildi. Bölgede bu yıl yüksek şiddetle 21 fırtına ve sel yaşandı. Bu felaketler nedeniyle Çin, Filipinler, Hindistan, Endonezya ve Myanmar'da yüzlerce kişi yaşamını yitirmişti.











