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İspanya'da sel felaketi sonrası bazı maçlar ertelendi

İspanya'da sel felaketi sonrası bazı maçlar ertelendi

16:0430/10/2024, الأربعاء
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50'den fazla insanın hayatını kaybettiği sel felaketi futbolu da vurdu.
50'den fazla insanın hayatını kaybettiği sel felaketi futbolu da vurdu.

İspanya'nın Valencia bölgesinde yaşanan sel felaketinin ardından bazı maçlar ertelendi. La Liga'da da Real Madrid ve Levante'nin maçlarının ertelenmesi gündeme geldi.

İspanya'nın güneydoğusundaki Valencia bölgesinde gerçekleşen sel felaketinde 50'den fazla insanın hayatını kaybettiği belirtildi. NTV Spor'da yer alan habere göre 29 Ekim'de başlayan yağışlarda yollar ve kasabalar sular altında kalırken Copa del Rey'de oynanacak bazı maçlar ertelendi.


Şu ana kadar Copa del Rey'de oynanacak Parla Escuela-Valencia ve Pontevedra-Levante maçları ertelendi. Marca'da yer alan habere göre La Liga'da oynanacak Valencia-Real Madrid ve Levante-Malaga maçlarının da ertelenmesi gündemde.




#İspanya
#Valencia
#Real Madrid

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