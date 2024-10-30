İspanya'yı fırtına ve sel vurdu: Can kayıpları artıyor

"Şiddetli yağmur ve fırtınanın Valensiya, Castilla-La Mancha, Murcia, Endülüs ve İspanya'nın diğer bölgelerindeki yıkıcı sonuçlarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Kayıp olan vatandaşlarımızın bir an önce bulunarak kurtarılması en içten dileğimiz. Bu afetten etkilenen binlerce insanımızla dayanışma içindeyiz. Tüm acil durum hizmetlerine, itfaiyecilere, yerel polise, silahlı kuvvetlere, ulusal polise ve sivil muhafızlara bu kadar zor koşullarda yaptıkları övgüye değer çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz"