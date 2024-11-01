Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yük gemisinde bir Türk güverteci kayboldu

Yük gemisinde bir Türk güverteci kayboldu

02:171/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tevfik Samet Altıparmak
Tevfik Samet Altıparmak

29 Ekim sabaha karşı 03.25’te İspanya’nın Barcelona kentinden Yunanistan’a gitmek üzere hareket eden ARKAS şirketine ait SASKİA-A adlı yük gemisinin güverte bölümünde görevli 26 yaşındaki Tevfik Samet Altıparmak’tan haber alınamıyor.

Mürettebatın verdiği bilgiye göre 29 Ekim günü en son saat 05.00’te görülen Altıparmak, saat 13.00’teki vardiyasına gelmeyince merak edilip arandı ancak odasında bulunamadı. Gemideki aramalar sonuç vermeyince gelinen güzergâh boyunca Barcelona’ya geri dönülerek denizde arama yapıldı. Arama çalışmalarına helikopter de katıldı ancak bir sonuç alınamadı. Olup bitenler aynı gün saat 18.00’de aileye bildirildi. Altıparmak’ın akıbetine dair bir bilgiye ulaşılamamasına rağmen gemi 30 Ekim’de rotasında yolculuğuna devam etti. Aile, büyük bir endişe içinde genç denizciden haber almak için çırpınırken gemi yetkilileri SASKİA-A ’nın 7 Kasım’da Türkiye’ye döneceğini, arama çalışmalarına o tarihten sonra devam edileceğini bildirdi. Kayıp denizcinin yakınları haberi aldıkları günden bu yana uyku uyumadıklarını, kayıp mürettebatını bulmadan geminin yola devam etmesine anlam veremediklerini ifade ettiler.

Tevfik Samet Altıparmak



Trami Tropik Fırtınası Filipinler'i vurdu: Can kaybı 81'e yükseldi binlerce kişi tehlikede

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, ağır yağışlarla sel ve toprak kaymalarına yol açarak 81 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, 20 kişi kayıp, 7 kişi ise yaralandı. Fırtınanın etkileri sürerken, Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) afet bölgelerine temel yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti. Filipin Ulusal Polisi Sözcüsü Tuğgeneral Jean Fajardo, afetle mücadelede yaklaşık 18 bin polisin görevlendirildiğini ve hava şartlarının iyileşmesi durumunda arama-kurtarma için bölgeye helikopter sevk edileceğini bildirdi. Tayfunların sıkça vurduğu Filipinler, 2013'te 7 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden olan Haiyan Tayfunu'nun izlerini hâlâ taşırken, ülke bir kez daha devasa bir afetle yüz yüze.



#yük gemisi
#ispanya
#yunanistan
#tevfik samet altıparmak
#ARKAS
#kayıp

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet Burs öğrenim kredisi başvuru sonucu