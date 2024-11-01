Yük gemisinde bir Türk güverteci kayboldu

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası, ağır yağışlarla sel ve toprak kaymalarına yol açarak 81 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, 20 kişi kayıp, 7 kişi ise yaralandı. Fırtınanın etkileri sürerken, Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) afet bölgelerine temel yardım malzemeleri ulaştırmak için harekete geçti. Filipin Ulusal Polisi Sözcüsü Tuğgeneral Jean Fajardo, afetle mücadelede yaklaşık 18 bin polisin görevlendirildiğini ve hava şartlarının iyileşmesi durumunda arama-kurtarma için bölgeye helikopter sevk edileceğini bildirdi. Tayfunların sıkça vurduğu Filipinler, 2013'te 7 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden olan Haiyan Tayfunu'nun izlerini hâlâ taşırken, ülke bir kez daha devasa bir afetle yüz yüze.