Yük gemisinde bir Türk güverteci kayboldu

29 Ekim sabaha karşı 03.25’te İspanya’nın Barcelona kentinden Yunanistan’a gitmek üzere hareket eden ARKAS şirketine ait SASKİA-A adlı yük gemisinin güverte bölümünde görevli 26 yaşındaki Tevfik Samet Altıparmak’tan haber alınamıyor.
Mürettebatın verdiği bilgiye göre 29 Ekim günü en son saat 05.00’te görülen Altıparmak, saat 13.00’teki vardiyasına gelmeyince merak edilip arandı ancak odasında bulunamadı. Gemideki aramalar sonuç vermeyince gelinen güzergâh boyunca Barcelona’ya geri dönülerek denizde arama yapıldı. Arama çalışmalarına helikopter de katıldı ancak bir sonuç alınamadı. Olup bitenler aynı gün saat 18.00’de aileye bildirildi. Altıparmak’ın akıbetine dair bir bilgiye ulaşılamamasına rağmen gemi 30 Ekim’de rotasında yolculuğuna devam etti. Aile, büyük bir endişe içinde genç denizciden haber almak için çırpınırken gemi yetkilileri SASKİA-A ’nın 7 Kasım’da Türkiye’ye döneceğini, arama çalışmalarına o tarihten sonra devam edileceğini bildirdi. Kayıp denizcinin yakınları haberi aldıkları günden bu yana uyku uyumadıklarını, kayıp mürettebatını bulmadan geminin yola devam etmesine anlam veremediklerini ifade ettiler.