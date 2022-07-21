Serinlemek için Van Gölü'ne giren çocuklar akıntıya kapıldı: 2 ölü

Bölgeyi abluka altına alan ekipler, konum bilgisi olmadığı için geniş bir alanda dron destekli çalışma başlattı. Dağ taş bütün alanı arayan ekipler, 5 saat boyunca herhangi bir ize rastlayamadı. Bir yandan ormanlık alan ile kanyon didik didik aranırken, diğer taraftan ise AFAD ekipleri kayıp olduklarını iddia eden iki gencin yerini tespit etmek için zamana karşı mücadele verdi. Asılsız ihbarın yapıldığı cep telefonunun IMEI numarasını tespit eden AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, numarayı AFAD Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) iletti. BTK, teknolojik imkanlar sayesinde IMEI numarası sinyalinden telefonun yerini tespit etti. Telefonun sim kartı sökülmesine rağmen kent merkezindeki bir evde olduğunun tespit edilmesinin ardından gece saat 01.00 sıralarında cumhuriyet savcısının talimatıyla arama çalışmalarına son verildi.<br>