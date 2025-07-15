Sessiz diplomasiyle silahsız gelecek

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye” sürecinin zarar görmemesi için sessiz bir diplomasiyle yürütüldüğünü ifade etti.
Efkan Ala, hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında “Terörsüz Türkiye” oturumunda sürece dair merak edilenleri paylaştı. Asla bir pazarlık olmadığının altını çizen Ala’nın, “Tüm görüşmelerin tek maddesi örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması. Bu süreçteki asıl odaklanılması gereken olay PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma sürecine girmesi. Bütün tedbirler alındı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Her şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülüyor. Kim ne derse desin birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
SONRAKİ AŞAMA KOMİSYON
Sürecin bundan sonraki aşamasının TBMM’de kurulacak komisyon tarafından şekillendirileceğinin vurgulandığı oturumda, hazırlanacak raporlar doğrultusunda entegrasyon çalışmaları yapılabileceğine dikkat çekildi. Öte yandan Ala’nın katılımcıları “Süreci doğru şekilde anlatmamız lazım. Türkiye’de tarım toplumunu, sanayi toplumunu, bilgi toplumunu yaşayan kesimler var. Hepsine yönelik söylem geliştirmemiz lazım” diyerek uyardığı ifade edildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise Terörsüz Türkiye’nin ekonomiye katkıları ile ilgili sunum yaptığı ve bölgedeki rahatlama yatırımlara yaşanacağını söylediği belirtildi.