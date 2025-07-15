Sessiz diplomasiyle silahsız gelecek

Efkan Ala, hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında “Terörsüz Türkiye” oturumunda sürece dair merak edilenleri paylaştı. Asla bir pazarlık olmadığının altını çizen Ala’nın, “Tüm görüşmelerin tek maddesi örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması. Bu süreçteki asıl odaklanılması gereken olay PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma sürecine girmesi. Bütün tedbirler alındı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Her şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülüyor. Kim ne derse desin birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.