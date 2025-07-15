Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Sessiz diplomasiyle silahsız gelecek

Sessiz diplomasiyle silahsız gelecek

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0015/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Efkan Ala.
Efkan Ala.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, “Terörsüz Türkiye” sürecinin zarar görmemesi için sessiz bir diplomasiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Efkan Ala, hafta sonu gerçekleştirilen Kızılcahamam kampında “Terörsüz Türkiye” oturumunda sürece dair merak edilenleri paylaştı. Asla bir pazarlık olmadığının altını çizen Ala’nın, “Tüm görüşmelerin tek maddesi örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakması. Bu süreçteki asıl odaklanılması gereken olay PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakma sürecine girmesi. Bütün tedbirler alındı. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hesapladık. Her şey Cumhurbaşkanımızın himayesinde yürütülüyor. Kim ne derse desin birtakım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

SONRAKİ AŞAMA KOMİSYON

Sürecin bundan sonraki aşamasının TBMM’de kurulacak komisyon tarafından şekillendirileceğinin vurgulandığı oturumda, hazırlanacak raporlar doğrultusunda entegrasyon çalışmaları yapılabileceğine dikkat çekildi. Öte yandan Ala’nın katılımcıları “Süreci doğru şekilde anlatmamız lazım. Türkiye’de tarım toplumunu, sanayi toplumunu, bilgi toplumunu yaşayan kesimler var. Hepsine yönelik söylem geliştirmemiz lazım” diyerek uyardığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise Terörsüz Türkiye’nin ekonomiye katkıları ile ilgili sunum yaptığı ve bölgedeki rahatlama yatırımlara yaşanacağını söylediği belirtildi.



#Siyaset
#Politika
#Efkan Ala
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gece yarısı Türkiye’de aynı anda yükselecek: 15 Temmuz'da sela ne zaman ve saat kaçta okunacak?