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Siber çeteye jandarma operasyonu

Siber çeteye jandarma operasyonu

Oğuzhan Ürüşan
04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Jandarma Genel Komutanlığı, sahte internet siteleri aracılığıyla kendilerini "sigortacı" ve "bankacı" olarak tanıtarak düşük faizli kredi ilanlarıyla haksız kazanç sağlayan, yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı para transferlerine aracılık eden çeteyi takibe aldı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 98 şüpheliyi Ankara merkezli 15 ilde yakaladı. İşlemlerinin arından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 51’i tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan MASAK, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık bir milyar 132 milyon lira hesap hareketi tespit etti. Operasyona dair sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz” dedi.



#Operasyon
#Jandarma Genel Komutanlığı
#yasa dışı bahis
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