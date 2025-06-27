Siber çeteye jandarma operasyonu

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 98 şüpheliyi Ankara merkezli 15 ilde yakaladı. İşlemlerinin arından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 51’i tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan MASAK, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık bir milyar 132 milyon lira hesap hareketi tespit etti. Operasyona dair sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz” dedi.