Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran’da Mossad avı: Üç idam 700 gözaltı

İran’da Mossad avı: Üç idam 700 gözaltı

04:0026/06/2025, Thursday
G: 26/06/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İran, İsrail ile ateşkese vardıktan sonra ülke içinde Mossad avına çıktı. 700 kişi gözaltına alınırken Urmiye şehrinde Mossad’a casusluk yaptıkları gerekçesiyle 3 kişi idam edildi. İran’daki Mossad ajanları, çatışmalar sırasında sabotajlarda bulunmuş ve İHA’larla saldırılar düzenlemişti.

İran, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad adına casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan 3 kişiyi idam etti. İran Devlet Televizyonu’nda yer alan haberde, "Mossad adına casusluk yapmak", "yeryüzünde bozgunculuk" ve "harp suçu" suçlamalarıyla yargılanan İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul hakkında verilen idam kararının dün sabah saatlerinde Batı Azerbaycan eyaletinin Urmiye kentinde infaz edildiği bildirildi. Öte yandan, İran basınında yer alan haberlere göre İsrail’in İran’a yönelik 12 gün süren saldırıları sırasında ülke genelinde Mossad’a bağlı faaliyet yürüttüğü belirtilen 700’den fazla kişi gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin, çoğunlukla casusluk ve sabotaj hücrelerinde görev aldığı, yönlendirdikleri kamikaze insansız hava araçları ve mini insansız hava araçlarıyla, el yapımı bomba üretimi ve hassas askeri bölgelerin görüntülerini İsrail’e aktardıkları öne sürüldü. Sadece Tahran’da son günlerde 10 binden fazla mini insansız hava aracının ele geçirildiği öğrenildi.


#İran
#Mossad
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS BAŞVURULARI 2025: ÖSYM KPSS lisans başvuru ekranı açıldı mı? KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri