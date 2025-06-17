Mossad casuslarına 35 yıl hapis talebi

MİT’in çalışmalarıyla Mossad’ın Türkiye’deki para ağını yönettikleri gerekçesiyle tutuklanan Liridon Rexhepi ile Yıldıray Boztepe hakkında “zincirleme şekilde siyasal veya askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9’ar aydan 35’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianamede, Kosova uyruklu sanık Liridon Rexhepi’nin, 24 Ağustos 2024’te Antalya Havalimanı üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığı kaydedildi.

AJANLARA PARA AKTARIYORDU

Rexhepi’nin İsrail İstihbarat Servisi’nin kasası olarak faaliyet gösterdiği kaydedilen iddianamede, sanığın “casusluk” suçundan Başsavcılıkça haklarında işlem yapılan ve Mossad’a çalıştığı belirlenen yerli ve yabancı kişilerle para transferlerinin bulunduğu, bu transferlerin de istihbari bilgiler elde etme amaçlı yapıldığı belirtildi. İddianamede, Rexhepi’nin Mossad ile iştirak halinde İstanbul’da yaşayan bir kısım Filistin uyruklu kişilerin yaşadıkları bölgelerin dron yoluyla fotoğraf ve video çekimini yaptırmak suretiyle “casusluk” faaliyetlerinde bulunduğu vurgulandı.

FİLİSTİNLİLERİ ÇEKİYORDU

İddianamede, Rexhepi’nin hedefindeki kişilerin çekimini yapması için para gönderdiği sanık Yıldıray Boztepe hakkında yapılan araştırmalara da yer verildi. İddianamede, Boztepe’nin mesajlarında, özellikle İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle Türkiye’ye sığınan ve genellikle Büyükçekmece ile Başakşehir civarında oturan Filistin vatandaşlarının bulunduğu sitelerin çekiminin yapılması karşılığında, çekim ücreti için pazarlık yaptığının tespit edildiği aktarıldı. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame kapsamında sanıkların yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.







