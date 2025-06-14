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İran'da 'Mossad avı': Bilgi sızdıran 5 kişi yakalandı

İran'da 'Mossad avı': Bilgi sızdıran 5 kişi yakalandı

13:4714/06/2025, Cumartesi
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Yazd Savcılığı, zanlıların kamuoyunu sosyal medya üzerinden provoke ettiğini de iddia etti.
Yazd Savcılığı, zanlıların kamuoyunu sosyal medya üzerinden provoke ettiğini de iddia etti.

Mossad’a bilgi sızdırmak ve stratejik bölgeleri fotoğraflamakla suçlanan beş kişi, İran’ın Yazd şehrinde tutuklandı. Savcılık, zanlıların İsrail’le işbirliği yaptığını ve sosyal medyada siyonist yapıyı destekleyen içerikler paylaşarak kamuoyunu provoke ettiğini açıkladı.

İran-İsrail hattındaki savaş şiddetini, İran’ın Yazd şehrinde beş kişi, "stratejik yerleri fotoğraflamak" ve "İsrail ile işbirliği yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

'Kamuoyunu provoke ettiler'

Milliyet'te yer alan habere göre, Yazd Savcılığı, zanlıların kamuoyunu sosyal medya üzerinden provoke ettiğini ve İsrail yanlısı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan Savcılık, yanlış bilgilerle İsrail’i sosyal medyada destekleyen kişilerin iki ila beş yıl arasında hapis cezasıyla yargılanabileceğini vurgulayarak, kamuoyuna bu yönde uyarıda bulundu.





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