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İran'da Mossad operasyonu: Ajanlıkla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı

İran'da Mossad operasyonu: Ajanlıkla suçlanan 5 kişi gözaltına alındı

09:1918/06/2025, Çarşamba
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İran'ın Loristan eyaletinde İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına "sosyal medya üzerinden" faaliyet yürüttüğü öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Loristan Devrim Muhafızları Ordusu istihbarat birimi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.


  • Sosyal medyada faaliyet gösteren 5 kişi, İsrail'in İran'a saldırılarında halkı endişe ve korkuya sürüklemek ve rejimi yıpratmakla suçlanıyor.

Aynı eyalette dün benzer suçlamayla 18 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.





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