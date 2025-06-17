İran ve İsrail arasındaki karşılıklı gerilim beşinci gününde de devam ediyor. Bugün de sabah saatleriyle beraber yoğun saldırılar sürerken son olarak Tahran, Mossad karargahına füze saldırısı başlattı. Binadan yoğun duman yükseldiği görüldü...