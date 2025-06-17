Ortadoğu'da tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor. İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey komutanlarını hedef alan saldırılarının ardından, Tahran’dan kritik bir hamle geldi. İran, İsrail’in istihbarat kalbi olarak bilinen Mossad karargahını hedef aldı. Füze saldırısı sonrası binadan yükselen yoğun duman dikkat çekerken, iddiaları doğrular nitelikte resmi açıklama bekleniyor.
İran ve İsrail arasındaki karşılıklı gerilim beşinci gününde de devam ediyor. Bugün de sabah saatleriyle beraber yoğun saldırılar sürerken son olarak Tahran, Mossad karargahına füze saldırısı başlattı. Binadan yoğun duman yükseldiği görüldü...
İran İsrail'in kalbini hedef aldı
İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bölgede misilleme saldırıları devam ediyor. Son olarak İran medyasının geçtiği görüntülerde İran, İsrail istihbaratının merkezi sayılan Mossad karargahını füzelerle vurdu.
Saldırı sonrası karargah binasından yükselen yoğun duman kameralara yansıdı.