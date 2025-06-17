Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İran İsrail'in kalbini hedef aldı: MOSSAD karargahı vuruldu

İran İsrail'in kalbini hedef aldı: MOSSAD karargahı vuruldu

11:1617/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
İran, İsrail’in istihbarat kalbi olarak bilinen Mossad karargahını hedef aldı.
İran, İsrail’in istihbarat kalbi olarak bilinen Mossad karargahını hedef aldı.

Ortadoğu'da tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor. İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey komutanlarını hedef alan saldırılarının ardından, Tahran’dan kritik bir hamle geldi. İran, İsrail’in istihbarat kalbi olarak bilinen Mossad karargahını hedef aldı. Füze saldırısı sonrası binadan yükselen yoğun duman dikkat çekerken, iddiaları doğrular nitelikte resmi açıklama bekleniyor.

İran ve İsrail arasındaki karşılıklı gerilim beşinci gününde de devam ediyor. Bugün de sabah saatleriyle beraber yoğun saldırılar sürerken son olarak Tahran, Mossad karargahına füze saldırısı başlattı. Binadan yoğun duman yükseldiği görüldü...


YouTube
İran İsrail'in kalbini hedef aldı: MOSSAD karargahı vuruldu
Gündem
17 Haziran, Salı

İran İsrail'in kalbini hedef aldı


İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından bölgede misilleme saldırıları devam ediyor. Son olarak İran medyasının geçtiği görüntülerde İran, İsrail istihbaratının merkezi sayılan Mossad karargahını füzelerle vurdu.


Saldırı sonrası karargah binasından yükselen yoğun duman kameralara yansıdı.



#MOSSAD
#İran
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 17 HAZİRAN: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?