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İran'da MOSSAD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İran'da MOSSAD operasyonu: 2 kişi tutuklandı

17:1517/06/2025, Salı
IHA
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İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İran'da İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 2 kişi tutuklandı. İran Emniyet Teşkilatı'nca yapılan açıklamada, Elburz ve İlam eyaletlerinde düzenlenen operasyonlar kapsamında MOSSAD'a bağlı olduğu tespit edilen şahısların, bir atölyede patlayıcı madde üretimi, yapımı ve testine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu operasyon sayesinde sabotaj eylemlerinin engellendiği kaydedildi.



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