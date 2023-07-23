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Sıcak hava sinir bozuyor

Sıcak hava, suç oranının artmasına da neden oluyor. Meteorolog Ahmet Köse, akıl hastalıklarında artış, şiddet eğilimi, öfke kontrolü zorluğunun sıcak hava ile orantılı olduğunu belirtirken, Psikiyatr Dr. Güven Kızılkale de aynı nedenle depresyon ve panikatak artışı gözlemlendiğini söyledi.

Neslihan Önder
04:00 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Dünya genelini etkisi altına alan sıcak hava dalgaları, küresel ortalamanın üzerinde en sıcak günlerin yaşanmasına yol açarken; uzmanlar sıcaklıkların suç oranlarını artırabileceği ve depresyon, anksiyete ile kronik rahatsızlıkları tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

ÖFKE DENETİMİ ZORLAŞIYOR

Haliç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Yayın Kurulu Başkanı Ahmet Köse, “Yapılan bilimsel çalışmalar, sıcak hava dalgalarıyla akıl hastalıkları başta olmak üzere şiddet içeren suçlardaki artış arasında önemli bir ilişki olduğunu gösteriyor. Sıcak hava dalgasının yaşandığı günlerde öfke denetimi zorlaşıyor. Ani tepkilerde artış gözleniyor ve saldırgan davranışlar fazlalaşıyor. Sıcak hava dalgaları kalp yetmezliği, kalp krizi, beyin kanaması gibi hastalıkları tetikliyor” dedi.

GERGİNLİK NEDENİ

Medicana Hastanesi’nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Güven Kızılkale ise sıcak havanın uyku düzenini bozduğunu, kaliteli bir uyku alamayan kişinin ertesi gün yorgun ve bitkin olduğunu vurgulayarak, “Kendi güçsüz ve halsiz hissettiği için de tahammülsüzlük, gerginlik gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Gergin ve tahammülsüz biri de ister isteme öfke atakları geçiriyor. Bu da bir nevi ufak suçlara eğilim göstermesine neden olabiliyor. Aynı zamanda yandaş hastalığı olan insanların da hastalıklarının kötüleşmesi söz konusu olabiliyor” diye konuştu.

Anksiyeteyi de etkiliyor

Sıcak havaların psikolojik etkilerinden de bahseden Dr. Güven Kızılkale, şu bilgileri verdi: “Sıcak hava ister istemez randımanlı nefes almayı etkiliyor. İyi nefes alamadığını düşünen kişi bu sefer kendini güvende hissetmiyor. Beraberinde ne oluyor? Bu randımanlı nefes alamama haliyle bir yerden sonra panik atak ortaya çıkabiliyor. Kişi daha gergin, anksiyeteli ve huzursuz hissediyor kendini. O yüzden sıcak hava depresyon başta olmak üzere hem duygu durumu hem de anksiyete bozukluklarının artışına sebebiyet veriyor.”

Dr. Kızılkale, özellikle yandaş hastalıkları bulunanların gündüz saat 10:00 ile 16:00 arası dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu.




#Aktüel
#Sıcak hava
#Psikoloji
#Toplum
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