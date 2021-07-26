AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, sığınmacıları Suriye’ye geri gönderme vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Ana muhalefet liderinin son dönemde Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamaları Yeni Şafak’a değerlendiren Uslu, Kılıçdaroğlu’nun insani, hukuki, vicdani olmayan bir dil kullandığını, Suriyeliler için sarfettiği sözlerin “nefret söylemi” ve “ırkçılık suçu” içerdiğini kaydetti: “Bugün Suriyelileri rejime teslim etmek milyonlarca çocuğun, kadının, masumun cinayetine ortak olmaktır. Güvenli bölge olmadan, Suriye’ye demokrasi gelmeden sığınmacıların iadesi cinayettir.”

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında “mültecilerin çalışmadan devletten yardım aldığı, vergi vermediği, ülkesinde askere gitmek yerine gelip burada keyif çattığı, sınavsız üniversiteye girdiği” gibi gerçeği yansıtmayan konuları gündeme getirdiğini kaydeden Uslu, şunları söyledi: “‘Ülkemizdeki Suriyelilere mülteci statüsü bir an önce verilmeli, halkları karşı karşıya getirebilecek ayrımcı politikalardan vazgeçilmeli, önyargıları ve şiddeti derinleştirmekten başka işe yaramayan nefret söylemleriyle mücadele edilmeli’ diye rapor yazan CHP, Suriyeli sığınmacıları hedef haline getiren nefret dilini her geçen gün daha çok sahiplenmeye başladı.”

YABANCI OLAN KENDİSİ

“Oluşturmaya çalıştıkları olumsuz göç ve göçmen algısıyla oy devşirilebileceğini zanneden siyasi aktörler, Anadolu’yu anlayamayıp kendi kültürüne yabancı olanlardır. Yabancı olan Kılıçdaroğlu’dur. Çünkü asıl yabancı olan, yabancı düşmanlığını alevlendirmeye yönelik dil kullanan, o dilden medet uman Kılıçdaroğlu gibi siyasetçilerdir.”